Eylül emekli banka promosyon tutarları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar listesi (Kamu ve özel)

Emekli promosyonlarında bankalar tutarları güncelledi. Eylül ayı ile beraber en düşük promosyon ödemesi 12 bin TL'den başlıyor. Ek ödemelerle promosyon tutarları da artıyor. Öte yandan emeklilerin 9 bin TL ile 20 bin ve üzeri maaşlarda aldıkları banka promosyonları da farklılık gösteriyor. Emekli maaşı alanların promosyon ödemesini tahsil edebilmeleri için maaşlarını bir bankaya taşıyarak, 3 yıl aynı bankadan alacağının taahhüttünü vermeli. İşte, eylül emekli banka promosyonu güncel tutarları...

Emekli maaşı alan hak sahipleri, nakit ve peşin promosyon ödemesinden yararlanıyor. Özel ve kamu bankalarının promosyon kampanyaları ise her ay değişiyor. Ek ödemeler ve ödüllerle promosyon tutaları katlanıyor. Ödemeler, aylık net maaş tutarına göre deartıyor veya azalıyor. Maaş müşterisinin ilk olarak aylığını promosyon almak istediği bankaya taşıması gerekiyor.

EMEKLİ BANKA PROMSOYONLARI EYLÜL 2025

Banka promosyonları, ek ödemelerle beraber toplam tutar belirtilmiştir:

Yapı Kredi

0-9.999 / 12.250 TL
10.000 - 14.999 / 18.000 TL
15.000 - 19.999 / 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri 27.000 TL

Kuveyt Türk

10.000 TL'ye kadar 10.000 TL
10.000 - 15.000 / 16.000 TL
15.000 - 20.000 / 20.000 TL
20.000 TL ve üzeri 24.000 TL

Garanti

10.000 TL'ye kadar 6.250 TL
10.000 - 15.000 / 10.000 TL
15.000 - 20.000 / 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

QNB

0-9.999 / 11.650 TL
10.000 - 14.999 / 15.400 TL
15.000 - 19.999 / 17.900 TL
20.000 TL ve üzeri 20.400 TL

Ziraat Bankası

Emekli maaşını Ziraat'ten alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi.

Vakıfbank

10.000 TL'ye kadar 5.000 TL
10.000 - 15.000 / 8.000 TL
15.000 - 20.000 / 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

Halkbank

10.000 - 14.999 / 8.000 TL
15.000 - 19.999 / 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL


İş Bankası

0-9.999 / 15.250 TL
10.000 - 14.999 / 19.000 TL
15.000 - 19.999 / 21.500 TL
20.000 TL ve üzeri 24.000 TL

Türkiye Finans

0-9.999 / 12.000 TL
10.000 - 14.999 / 17.500 TL
15.000 - 19.999 / 21.000 TL
20.000 TL ve üzeri 26.000 TL

Albaraka

0-9.999 / 15.900 TL
10.000 - 14.999 / 19.800 TL
15.000 - 19.999 / 22.400 TL
20.000 TL ve üzeri 25.000 TL

Deniz Bank

0-9.999 / 17.000 TL
10.000 - 14.999 / 21.000 TL
15.000 - 19.999 / 24.000 TL
20.000 TL ve üzeri 27.000 TL

ING

0-9.999 / 19.250 TL
10.000 - 14.999 / 23.000 TL
15.000 - 19.999 / 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri 28.000 TL

TEB

10.000 TL'ye kadar 14.000 TL
10.000 - 15.000 / 17.000 TL
15.000 - 20.000 / 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri 21.000 TL

Akbank

0-9.999 / 6.250 TL
10.000 - 14.999 / 10.000 TL
15.000 - 19.999 / 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

Şekerbank

0-9.999 / 20.500 TL
10.000 - 14.999 / 23.500 TL
15.000 - 19.999 / 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri 27.500 TL

BANKA PROMOSYONU İÇİN ŞARTLAR

Emekli promosyonundan faydalanmak için emekli aylığı alanlar, söz konsu bir bankadan yeni hesap açarak 3 yıl boyunca aynı bankadan maaşını alacağının sözünü vermeli. Ayrıca ek promosyonlar için bankanın kampanyasında belirtilen tarihlerde başvurularını yaparak promosyon tutarını artırmak mümkün.

Promosyon ödemsi SGK mevzuatında yer alan bir hak değildir. Bu nedenle emekli ve hak sahiplerinin tahsil ettiği promosyonlar kanunu bir zorunluluk ya da sosyal hak kapsamında değildir.

