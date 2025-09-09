Eylül emekli banka promosyon tutarları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar listesi (Kamu ve özel)

Emekli maaşı alan hak sahipleri, nakit ve peşin promosyon ödemesinden yararlanıyor. Özel ve kamu bankalarının promosyon kampanyaları ise her ay değişiyor. Ek ödemeler ve ödüllerle promosyon tutaları katlanıyor. Ödemeler, aylık net maaş tutarına göre deartıyor veya azalıyor. Maaş müşterisinin ilk olarak aylığını promosyon almak istediği bankaya taşıması gerekiyor.