Eylül emekli banka promosyon tutarları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar listesi (Kamu ve özel)
Emekli promosyonlarında bankalar tutarları güncelledi. Eylül ayı ile beraber en düşük promosyon ödemesi 12 bin TL'den başlıyor. Ek ödemelerle promosyon tutarları da artıyor. Öte yandan emeklilerin 9 bin TL ile 20 bin ve üzeri maaşlarda aldıkları banka promosyonları da farklılık gösteriyor. Emekli maaşı alanların promosyon ödemesini tahsil edebilmeleri için maaşlarını bir bankaya taşıyarak, 3 yıl aynı bankadan alacağının taahhüttünü vermeli. İşte, eylül emekli banka promosyonu güncel tutarları...
Emekli maaşı alan hak sahipleri, nakit ve peşin promosyon ödemesinden yararlanıyor. Özel ve kamu bankalarının promosyon kampanyaları ise her ay değişiyor. Ek ödemeler ve ödüllerle promosyon tutaları katlanıyor. Ödemeler, aylık net maaş tutarına göre deartıyor veya azalıyor. Maaş müşterisinin ilk olarak aylığını promosyon almak istediği bankaya taşıması gerekiyor.