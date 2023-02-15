EYT düzenlemesinde son durum: EYT yasası için görüşmeler ne zaman devam edecek? Meclis çalışmalarıyla ilgili açıklama

Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından EYT'de yasalaşma sürecinin hızlanması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi ardından Meclis çalışmaları askıya alındı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.
Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.
Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.
Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.