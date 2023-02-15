EYT düzenlemesinde son durum: EYT yasası için görüşmeler ne zaman devam edecek? Meclis çalışmalarıyla ilgili açıklama

Meclis çalışmalarının devam edeceği tarihi EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesini bekleyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Son olarak EYT kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş, 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda konuşulması kararlaştırılmıştı. Türkiye'yi sarsan depremler ardından meclis çalışmalarına ara verildiği için EYT düzenlemesinde de bir gelişme olmadı. Peki, EYT yasası ne zaman geçecek, düzenlemede son durum ne?

EYT düzenlemesinde son durum: EYT yasası için görüşmeler ne zaman devam edecek? Meclis çalışmalarıyla ilgili açıklama - 1

Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından EYT'de yasalaşma sürecinin hızlanması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi ardından Meclis çalışmaları askıya alındı.

EYT düzenlemesinde son durum: EYT yasası için görüşmeler ne zaman devam edecek? Meclis çalışmalarıyla ilgili açıklama - 2

GÖRÜŞMELER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.

EYT düzenlemesinde son durum: EYT yasası için görüşmeler ne zaman devam edecek? Meclis çalışmalarıyla ilgili açıklama - 3

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesinde son durum: EYT yasası için görüşmeler ne zaman devam edecek? Meclis çalışmalarıyla ilgili açıklama - 4

Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.

EYT düzenlemesinde son durum: EYT yasası için görüşmeler ne zaman devam edecek? Meclis çalışmalarıyla ilgili açıklama - 5

EYT'DEKİ SON DURUM

Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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