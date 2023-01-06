EYT düzenlemesinin yasalaşması bekleniyor: EYT ne zaman meclise ne zaman gelecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.
EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.
EYT düzenlemesinin ocak ayında Meclis'e sunulacağını hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının yanı sıra 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, asgari ücret, geçici işçiler konusunda atılan adımları da anımsatarak, insanların sorunlarını çözmenin en temel görevleri olduğunu dile getirdi.
EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."