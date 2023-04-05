EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl alınacak? (2023 SGK EYT maaş farkı ödemeleri)

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, toplamda 1,6 milyon kişi SGK'ya başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 250 bin emeklinin işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte fark ödemeleri yapılmaya başladı. Maaş farklarını vatandaşların nasıl alacağı ise belli oldu.



Buna göre; Maaş farkı ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla bankalara başvururak maaş farklarını alabilecekler.