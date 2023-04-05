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EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl alınacak? (2023 SGK EYT maaş farkı ödemeleri)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) maaş farkı ödemelerinin ne zaman yatacağı, mart ayında emeklilik hakkı kazanarak SGK'ya başvuruda bulunan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 2 milyonu aşkın kişinin emeklilik hakkı kazanmasının ardından, başvurularını tamamlayan EYT'liler için maaş farkı ödemeleri yapılmaya başladı. Peki, EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl alınacak?

EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl alınacak? (2023 SGK EYT maaş farkı ödemeleri) - 1

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Emekli aylığı alabilmek için SGK üzerinden binlerce EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı. Peki, EYT maaş farkı ödemeleri nasıl alınacak?

EKONOMİ HABERLERİ

EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl alınacak? (2023 SGK EYT maaş farkı ödemeleri) - 2

MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.

Buna göre; EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar maaş farklarını 1 Nisan-17 Nisan, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki maaş farklarını birikmiş olarak alacaklar.

EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl alınacak? (2023 SGK EYT maaş farkı ödemeleri) - 3

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, toplamda 1,6 milyon kişi SGK'ya başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 250 bin emeklinin işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte fark ödemeleri yapılmaya başladı. Maaş farklarını vatandaşların nasıl alacağı ise belli oldu.

Buna göre; Maaş farkı ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla bankalara başvururak maaş farklarını alabilecekler.

EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl alınacak? (2023 SGK EYT maaş farkı ödemeleri) - 4

EYT'DE 250 BİN KİŞİNİN İŞLEMİ TAMAMLANDI

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

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