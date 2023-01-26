EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla ilgili son gelişmeler, 1999 öncesi sigortalı olan ve emeklilik hakkı bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinin Meclis'te AK Parti milletvekillerinin imzasına açılmasıyla birlikte, yasanın ne zaman çıkacağı ve Meclis'e ne zaman sunulacağı merak edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT yasasının Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı. İşte EYT hakkında son gelişmeler.

EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi - 1

EYT'nin Meclis'e sunulup sunulmadığı, emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi, Meclis'te AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise EYT'nin Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı. İşte EYT gündeminde yaşanan son gelişmeler.

EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi - 2

EYT MECLİS'E SUNULDU MU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma ya da pazartesi teklifi sunabileceklerini ifade etti.

Şubat ayında bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Şubat ayı içinde önce Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından Genel Kurul'dan geçecek. 1 Mart itibariyle de EYT'liler maaşlarını alabilecek.

EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi - 3

EYT MECLİS'TE AK PARTİ'LİLERE İMZAYA AÇILDI

AK Parti'nin "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili TBMM Başkanlığı'na sunacağı, kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

Teklifin, imzalar tamamlanınca en kısa sürede Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi - 4

EYT'DE 9 EYLÜL 1999 TARİHİ ESNETİLEBİLİR Mİ?

Bakan Bilgin "EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusuna, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." cevabını verdi.

EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi - 5

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." dedi.

EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi - 6

YASALAŞTIKTAN SONRA BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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