EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi

EYT'nin Meclis'e sunulup sunulmadığı, emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi, Meclis'te AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise EYT'nin Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı. İşte EYT gündeminde yaşanan son gelişmeler.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma ya da pazartesi teklifi sunabileceklerini ifade etti.
Şubat ayında bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Şubat ayı içinde önce Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından Genel Kurul'dan geçecek. 1 Mart itibariyle de EYT'liler maaşlarını alabilecek.
AK Parti'nin "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili TBMM Başkanlığı'na sunacağı, kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.
Teklifin, imzalar tamamlanınca en kısa sürede Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Bakan Bilgin "EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusuna, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." cevabını verdi.
Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." dedi.
EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.