EYT Meclis'e (TBMM) sunuldu mu, ne zaman sunulacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Elitaş tarih verdi

EYT'DE 9 EYLÜL 1999 TARİHİ ESNETİLEBİLİR Mİ?

Bakan Bilgin "EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusuna, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." cevabını verdi.