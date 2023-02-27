EYT'de son durum: EYT düzenlemesi meclisten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?

EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesinin yasalaşma süreci de ileri bir tarihe ertelendi. Meclis'in çalışmalara başlamasıyla birlikte EYT düzenlemesi için de adımlar atılacak.
Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere 28 Şubat Salı günü toplanacak .Bu çerçevede, EYT teklifinin yarın Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."
Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.