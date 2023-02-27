EYT'de son durum: EYT düzenlemesi meclisten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?

EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum emeklilik için gün sayan binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Meclisin 6 Şubat tarihli depremler ardından çalışmalarına ara vermesi nedeniyle EYT yasasıyla ilgili görüşmeler de askıya alındı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak. Peki, EYT meclisten geçti mi? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi meclisten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? - 1

EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesinin yasalaşma süreci de ileri bir tarihe ertelendi. Meclis'in çalışmalara başlamasıyla birlikte EYT düzenlemesi için de adımlar atılacak.

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi meclisten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? - 2

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere 28 Şubat Salı günü toplanacak .Bu çerçevede, EYT teklifinin yarın Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi meclisten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? - 3

ELİTAŞ DUYURMUŞTU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi meclisten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? - 4

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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