EYT ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? EYT düzenlemesiyle ilgil son gelişmeler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için gözler TBMM'ye çevrildi. EYT yasasının Meclis'ten geçmesini bekleyen milyonlarca EYT'li, yasanın ne zaman çıkacağını sorguluyor. 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. Yasanın meclisten geçmesinin ardından sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanlar yaşa takılmaksınız emekli olabilecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulması konusundaki sorulara açıklık getirdi. Çelik, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ne zaman Meclise sunulacağı ve muhalefetin, "EYT'yi bilerek geciktiriyorlar, seçimi bekliyorlar." şeklindeki eleştirilerine yönelik soru üzerine, EYT'yle ilgili siyasi iradenin ortaya çıktığını ve kararın verildiğini belirtti.
Meclisin çalışma takvimi içerisinde en hızlı şekilde sonuç alınacağını ifade eden Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT'lilerin şubat ya da en geç martta aylıklarını almaya başlayacakları yönünde açıklaması bulunduğunu belirtti. Çalışmaların da bu yönde devam ettiğini bildiren Çelik, "Seçim bekleniyormuş ya da seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih olsun. Bu meseleden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın sıkıntısı giderilmiştir. Şubat, en geç mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır." diye konuştu.
EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.
EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.