EYT ne zaman Meclis'e (TBMM) sunulacak, yasa ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesinde AK Parti'den son durum açıklaması

EYT yasası için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca kişinin faydalanacağı EYT düzenlemesinin yürürlüğe ne zaman gireceği gündemin ana maddeleri arasında yer alıyor. Bu hafta Meclis'te yapılacak olan görüşmelerin ardından EYT yasasının netleşmesi bekleniyor.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Buna göre; 9-13 Ocak tarihleri arasında TBMM'de EYT konusunun görüşülüp, yasalaşacağı ön görülüyordu.
EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.
EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."
Gözler EYT kanun teklifine çevrildi ve milyonlar bu haberi bekliyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve tarih bilgisi verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin bu ay sonuna doğru Meclis'e gelebileceğini söyledi.
Turan açıklamasında, "EYT en geç Ocak sonu Meclis’te olur, Şubat ortasında yasalaşır" ifadelerini kullandı.
İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı Düzenlemenin, yürürlük tarihi de teklifle birlikte netleşecek.
Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri üzerinde duruluyor.
EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını ne zaman alacağı da yürürlük tarihiyle ortaya çıkmış olacak.