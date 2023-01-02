EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT düzenlemesinde son durum

Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları 2022 yılının son günlerinde açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini tamamlayanlar yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. EYT başvuruları, yasal süreç tamamlandıktan sonra kabul edilecek. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT düzenlemesinde son durum - 1

TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.

EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT düzenlemesinde son durum - 2

VEDAT BİLGİN'DEN EYT DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ocak ayında Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Bilgin, bundan sonra EYT sürecinin nasıl işleyeceği, yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e sunulacağına ilişkin soruya karşılık, hazırlıkların tamamlanma noktasında olduğunu, dosyaları birleştirme ve elektronik ortamda değerlendirme sürecinin ardından düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Bakan Bilgin, yasalaşma sürecinin Meclis'te ilerleyeceğine işaret ederek "Ocak ayı içinde Meclis'e takdim edeceğiz." diye konuştu.

EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT düzenlemesinde son durum - 3

Bakan Bilgin, EYT çalışmasının yanı sıra 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, asgari ücret, geçici işçiler konusunda atılan adımları da anımsatarak, insanların sorunlarını çözmenin en temel görevleri olduğunu dile getirdi.

EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT düzenlemesinde son durum - 4

EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTIĞINDA BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK


EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

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