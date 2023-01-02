EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT düzenlemesinde son durum

TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ocak ayında Meclis'e sunulacağını bildirdi.
Bilgin, bundan sonra EYT sürecinin nasıl işleyeceği, yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e sunulacağına ilişkin soruya karşılık, hazırlıkların tamamlanma noktasında olduğunu, dosyaları birleştirme ve elektronik ortamda değerlendirme sürecinin ardından düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini ifade etti.
Bakan Bilgin, yasalaşma sürecinin Meclis'te ilerleyeceğine işaret ederek "Ocak ayı içinde Meclis'e takdim edeceğiz." diye konuştu.
Bakan Bilgin, EYT çalışmasının yanı sıra 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, asgari ücret, geçici işçiler konusunda atılan adımları da anımsatarak, insanların sorunlarını çözmenin en temel görevleri olduğunu dile getirdi.
EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."