EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT düzenlemesinde son durum

EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTIĞINDA BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK



EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."