EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi şartı (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Peki, EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar...

EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi şartı (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar - 1

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesiyle düzenleme kapsamında olanların emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başladı. EYT başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, başta prim şartı olmak üzere birçok soruya yanıt arıyor.

EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi şartı (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar - 2

EYT ŞARTLARI

EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Toplam 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeyle, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

Yasadan, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler yararlanacak. 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyanlar, 4/b (Bağkur) ve 4/c ( Emekli Sandığı) sigortalıları için de kadınlarda 20 tam yıl, erkekler de 25 tam yıl hizmeti olanlar aylık alabilecek.

EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi şartı (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar - 3

EYT YASASINDA ÖNE ÇIKANLAR

- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.

- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi şartı (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar - 4

SGK tarafından yayımlanan yıllara göre, sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları görülebiliyor.


ERKEKLERDE SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI

EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi şartı (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar - 5

KADINLARDA SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI

EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi şartı (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar - 6

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