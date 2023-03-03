EYT şartları neler? Prim ve sigorta süresi şartı (kadın- erkek) ne oldu? İşte EYT düzenlemesinde şartlara ilişkin ayrıntılar

EYT YASASINDA ÖNE ÇIKANLAR

- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.



- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.



- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.



- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.



- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.



- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.



- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.



- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.



- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.