EYT son durum: EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? (EYT ile ilgili gündemden son haberler)

BİLGİN: EN KAPSAMLI DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapmıştı.



"En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:



"Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım."