EYT son durum: EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? (EYT ile ilgili gündemden son haberler)

EYT yasasının ne zaman çıkacağı birçok kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için emeklilik fırsatı olan EYT yasasıyla ilgili geri sayım başladı. Konuyla alakalı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yasayla ilgili tarih verdi. İşte EYT'de son durum
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi. Bakan Oktay açıklamasında, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerinde bulundu.
Buna göre; Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi en erken 3 Ocak salı gününden itibaren görüşülebilir. Yani EYT yasasının 2023 Ocak ayı itibariyle açıklanması bekleniyor.
EYT düzenlemesi ocak ayında ele alınsa bile kapsama giren EYT'liler 1 Ocak 2023 itibarıyla emekli olabilecek. Düzenlemenin ocakta ele alınması bu durumu etkilemeyecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapmıştı.
"En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım."
Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan EYT'yle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, "2023’e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız" demişti.
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.
1999'daki düzenleme öncesi erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü, kadınlarda 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gününü tamamlayanlar yaşa bakmadan emekli olabiliyordu. Ancak 8 Eylül 1999'daki yasa sonrası emeklilik yaşı 58'e kadar yükseldi.
EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken son olarak yaş şartı tartışıldı.
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında geçen hafta bir toplantı yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.
Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi. Ancak yaş sınırı gelip gelmeyeceği konusunda net bir karar alınmadı.
Düzenlemeyle ilgili çalışmalara henüz son şekli verilmedi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.