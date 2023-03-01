EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda tüm partilerin oylarıyla kabul edildi ve EYT yasalaştı. EYT'nin yasalaşmasının ardından ilk maaşların ne zaman yatacağı, emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki ilk maaş ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, maaşlarla ilgili tarih verdi.

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri) - 1

EYT'de ilk maaşların yatacağı tarih, milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Mart ayında hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Peki, EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri) - 2

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASIYLA BİRLİKTE BAŞVURULAR BAŞLAYACAK

EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlayacak. 

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri) - 3

BAŞVURU SONRASI MAAŞ HAKKI KAZANILACAK

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

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EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri) - 4

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri) - 5

BAKAN BİLGİN: İLK MAAŞ NİSANDA

Başvurularla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." dedi.

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri) - 6

HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE ALINACAK

Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanabilecekler.

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri) - 7

KİM HANGİ GÜN MAAŞ ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için aylık ödemelerinin günleri emeklilik tahsis numarasına göre belirleniyor. Tahsis numarasının son rakamı maaş gününü belirliyor.

SSK emeklilerinin maaş günleri tabloda görünüyor.

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi (2023 EYT emekli maaşı tarihleri) - 8

Bağ-Kur emeklileri için aylık ödeme tarihleri tabloda görünüyor.

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