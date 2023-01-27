EYT'de son durum: EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak?

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) yasası üzerinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzaların tamamlanmasından sonra teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.
Teklif önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek. Ardından Genel Kurul görüşmelerinin ardından teklif yasalaşacak. Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söylemişti.
Emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlatan Bilgin, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.