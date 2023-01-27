EYT'de son durum: EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son durum emeklilik için gün sayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Peki, EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak? İşte EYT çalışmalarında son durum...

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak? - 1

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) yasası üzerinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak? - 2

EYT DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzaların tamamlanmasından sonra teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak? - 3

YASALAŞMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Teklif önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek. Ardından Genel Kurul görüşmelerinin ardından teklif yasalaşacak. Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak? - 4

VEDAT BİLGİN'DEN MAAŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söylemişti.

EYT'de son durum: EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak? - 5

Emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlatan Bilgin,  "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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