EYT'de son durum: EYT düzenlemesi yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak?

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) yasası üzerinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.