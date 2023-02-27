Elitaş'tan EYT'de son durumla ilgili açıklama: EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?

EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesinin yasalaşma süreci de ileri bir tarihe ertelenmişti.
Meclis'in 28 Şubat günü çalışmalara başlamasıyla birlikte EYT yasa teklifi de Meclis'in gündemine gelecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te görüşelecek EYT yasa tasarısında ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elitaş, birinci gündemlerinin Emeklikte Yaşa Takılanlarla ilgili olduğunu söyleyedi.
Siyasi parti gruplarının destek vermesi halinde kısa sürede EYT'nin yasalaşacağını söyleyen Elitaş, “Dört maddelik kanun teklifi siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa umuyorum, diliyorum ki kanun teklifin bitirebiliriz. Hemen geneli üzerinde yaptığımız görüşmelerde bunu değerlendirebiliriz. Kanun temel kanun olmadığından dört maddelik bir teklif olduğundan Genel Kurul’da görüşme süresi on saat. Eğer parti grupları dört veya beş parti grup önerisi verirse, iki saat zaman alır. Çarşamba günü nihayete erer." dedi.
Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.