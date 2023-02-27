Elitaş'tan EYT'de son durumla ilgili açıklama: EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?

Siyasi parti gruplarının destek vermesi halinde kısa sürede EYT'nin yasalaşacağını söyleyen Elitaş, “Dört maddelik kanun teklifi siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa umuyorum, diliyorum ki kanun teklifin bitirebiliriz. Hemen geneli üzerinde yaptığımız görüşmelerde bunu değerlendirebiliriz. Kanun temel kanun olmadığından dört maddelik bir teklif olduğundan Genel Kurul’da görüşme süresi on saat. Eğer parti grupları dört veya beş parti grup önerisi verirse, iki saat zaman alır. Çarşamba günü nihayete erer." dedi.