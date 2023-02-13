EYT'de son durumu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı: EYT yasası görüşmeleri ne zaman?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından meclis çalışmalarına ara verildi. EYT'de son duruma ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, EYT görüşmeleriyle ilgili tarih verdi.

EYT'de son durumu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı: EYT yasası görüşmeleri ne zaman? - 1

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesindeki son durumla ilgili sorgulamalar sürüyor. Kahramanmaraş depremleri ardından milli yas ilan edildi ve meclis görüşmeleri askıya alındı.

EYT'de son durumu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı: EYT yasası görüşmeleri ne zaman? - 2

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.

EYT'de son durumu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı: EYT yasası görüşmeleri ne zaman? - 3

EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Elitaş, meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.

EYT'de son durumu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı: EYT yasası görüşmeleri ne zaman? - 4

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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