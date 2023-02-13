EYT'de son durumu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı: EYT yasası görüşmeleri ne zaman?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesindeki son durumla ilgili sorgulamalar sürüyor. Kahramanmaraş depremleri ardından milli yas ilan edildi ve meclis görüşmeleri askıya alındı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.
Elitaş, meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.
Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.
Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.