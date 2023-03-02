EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar?

EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.



Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.



Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.