EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanan binlerce EYT'li bayramda ikramiye alıp almayacaklarını sorgulamaya başladı. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme resmi olarak hayata geçecek. Peki, EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar?

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? - 1

EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmasının ardından birçok kişi 'EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Mart ayında emeklilik dilekçesi verip nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler, Ramazan Bayramı'nda ikramiye alıp almayacağını merak ediyor. Peki, EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar?

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? - 2

EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.

Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. 

2023 yılında da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

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