EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmasının ardından birçok kişi 'EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Mart ayında emeklilik dilekçesi verip nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler, Ramazan Bayramı'nda ikramiye alıp almayacağını merak ediyor. Peki, EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.
Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.
2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı.
2023 yılında da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.