EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? İlk maaş açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ardından birçok soru gündeme geldi. En çok merak edilen konulardan biri de maaş oldu. Düzenlemeyle yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. Peki, EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?

EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? İlk maaş açıklaması - 1

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin yasalaşması ardından başvurular alındı. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, ilk maaşlarını belirlenen tarihte alabilecek.

EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? İlk maaş açıklaması - 2

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? İlk maaş açıklaması - 3

Düzenlemeye iliçkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,"Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." dedi.

EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? İlk maaş açıklaması - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALABİLECEKLER

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanabilecekler.

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