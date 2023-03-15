EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? İlk maaş açıklaması

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin yasalaşması ardından başvurular alındı. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, ilk maaşlarını belirlenen tarihte alabilecek.
Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.
Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.
Düzenlemeye iliçkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,"Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." dedi.
Bu yıl Ramazan Bayramı 21 nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanabilecekler.