Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar

''OKULUMUZA ÖĞRENCİ TALEBİ ÇOK FAZLA''

Okulda öğrencilerin çalıştığını aktaran Türkmen, “Özellikle ders saatleri dışında hafta sonları ve akşamları öğrencilerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz hem eğitim-öğretim görüyor hem de burada belli bir kazanç sağlıyorlar. Bu da aile bütçelerine büyük bir destek oluyor. Yaptığımız işlerin her işin işçiliğinin en az yüzde 30'unu öğrenciye vermek zorundayız. Bu da öğrencilerimize iyi bir katkı sağlıyor. Bu çalışmalardan dolayı da okulumuza gerçekten öğrenci talebi fazla. Kayıt sırasında çok talep oluyor ve seçerek alıyoruz. Burası bir fabrika gibi. Daha önceki yıllara nazaran baktığımız zaman okulumuzdaki alet ve makineler piyasada yoktu. Ama malum biliyorsunuz ki teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor, buna ayak uydurmakta sıkıntı çekiyoruz. Ama buna rağmen bakanlığımızın desteği ile ve bizim okulumuzun yönetmeliğinin yapmış olduğu Avrupa birliği projeleriyle okulumuza makine desteği sağlamış durumdayız” diye konuştu.