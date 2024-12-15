Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar
Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir yılda 7 milyon ciro yaptı. Öğrenciler, bir yandan öğrenirken bir yandan da atölyelerde çalışarak hem okul harçlıklarını çıkartıyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile birçok alanda eğitim verilen lisede, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapıyor.