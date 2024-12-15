Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir yılda 7 milyon ciro yaptı. Öğrenciler, bir yandan öğrenirken bir yandan da atölyelerde çalışarak hem okul harçlıklarını çıkartıyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 1

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile birçok alanda eğitim verilen lisede, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 2

Teorik eğitimlerini bu atölyelerde pratiğe dönüştüren öğrenciler, Elazığ başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor. Başta okullar ve devlet kurumları olmak üzere birçok işletmeye malzeme üreten lise, geçen sene 5 milyon bu yıl ise 7 milyon lira ciroya ulaştı. Öğrenciler bir yandan eğitim alıp el becerilerini geliştirirken bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücretle kendi ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 3

''7 MİLYONU TUTTURDUK''

Çalışmalar hakkında bilgi veren okul müdürü Tarık Tuncay Türkmen, “Okulumuz 1945'ten bugüne kadar eğitim-öğretime devam ediyor. Bu sene hedefimiz 8 milyondu ama bu yıl 7 milyonu tutturduk. Okulumuzda özellikle metal işleri alanında, mobilya ve iç tasarım alanında yoğun bir şekilde döner sermaye çalışmaları var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün yeni açtığı okulların ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bunun dışında yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarımızdaki büro malzemelerini yapıyoruz. Genelde mobilya ve metal bölümü ortak olarak çalışmaktadır. Elektrik bölümümüzde yine aynı şekilde ocak ayına kadar bizim etkileşim tahtalarının bakımları vardı. Yine elektrik bölümünde okullarımızın kompanzasyon işlemlerini yapıyoruz, yıllık bakımlarını yapıyoruz'' dedi.

Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 4

''OKULUMUZA ÖĞRENCİ TALEBİ ÇOK FAZLA''

Okulda öğrencilerin çalıştığını aktaran Türkmen, “Özellikle ders saatleri dışında hafta sonları ve akşamları öğrencilerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz hem eğitim-öğretim görüyor hem de burada belli bir kazanç sağlıyorlar. Bu da aile bütçelerine büyük bir destek oluyor. Yaptığımız işlerin her işin işçiliğinin en az yüzde 30'unu öğrenciye vermek zorundayız. Bu da öğrencilerimize iyi bir katkı sağlıyor. Bu çalışmalardan dolayı da okulumuza gerçekten öğrenci talebi fazla. Kayıt sırasında çok talep oluyor ve seçerek alıyoruz. Burası bir fabrika gibi. Daha önceki yıllara nazaran baktığımız zaman okulumuzdaki alet ve makineler piyasada yoktu. Ama malum biliyorsunuz ki teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor, buna ayak uydurmakta sıkıntı çekiyoruz. Ama buna rağmen bakanlığımızın desteği ile ve bizim okulumuzun yönetmeliğinin yapmış olduğu Avrupa birliği projeleriyle okulumuza makine desteği sağlamış durumdayız” diye konuştu.

Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 5

Öğrencilerden Fatih Biçer, “Burada mobilya işi yapıyoruz. Döner sermayede çalıştığımız için ailemize yardımcı da olabiliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 6



Öğrencilerden Emirhan Yıldırım ise “Buradan döner sermayeden bir miktar para kazanıyoruz. Gelen parayla da ailemize destek çıkıyoruz. Mobilya bölümünü seviyorum. İleride mobilya mesleğini devam ettirmek ve bir dükkan açmayı düşünüyorum. Üniversite olarak da iç mimarlık okumayı düşünüyorum. Bölümümüz gayet iyi ve güzel, gelecek olacak öğrencilere de tavsiye ediyorum” dedi.

Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 7
Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 8
Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 9
Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 10
Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 11
Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 12
Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 13
Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 14
Fabrika değil, lise: yılda 7 milyon ciro yaptılar - 15
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