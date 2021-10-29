Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

BRAD'S DRİNK

Bu hikaye, Caleb Bradham adlı bir Kuzey Carolina eczacısının 'Brad's Drink' adını verdiği gazlı bir içecek geliştirip sunmaya başladığı 1893 yılına kadar uzanıyor.

Eczanesindeki soda çeşmesinden içeceği servis eden Bradham, başlangıçta enzim olan pepsin ve kola fıstığını içeren tatlı ve kabarcıklı demlemenin sağlığa, enerjiye ve sindirime faydalarına inanarak ürünü geliştirdi.

Pepsin bir noktada formülden çıkarılmış olsa da, muhtemelen içeceğin yeniden adlandırılmasına neden olan bileşen olarak öne çıktı.

1898'de Brad's Drink'in adı 'Pepsi-Cola' olarak değiştirildi ve dünyanın en tanınmış markalarından biri haline geldi.