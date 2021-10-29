Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Mark Zuckerberg, kurucusu ve CEO’su olduğu Facebook’un adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti. İşte geçmişte isim değişikliğine giden dünyanın en büyük şirketleri..

Haberler - ntv.com.tr 29.10.2021 - 11:15

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 1

GOOGLE

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 2

BACKRUB

’da arama yapmak’ ve ‘BackRub’da arama yapmak’ tabirlerinden hangisi size daha güvenilir geliyor?

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1996 yılında geliştirdikleri arama motoruna 'BackRub' adını vermişlerdi.

Web'in 'geri bağlantıları' analizi için bu ismi verdiklerini belirten kurucular, daha sonra, çok büyük sayıda verinin indekslenmesiyle ilgili uygun bir isim arayışına girerek, 15 Eylül 1997'de 'google.com' isminin tescil ederek kullanmaya başladı.

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 3

PEPSİ-COLA

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 4

BRAD'S DRİNK

Bu hikaye, Caleb Bradham adlı bir Kuzey Carolina eczacısının 'Brad's Drink' adını verdiği gazlı bir içecek geliştirip sunmaya başladığı 1893 yılına kadar uzanıyor.

Eczanesindeki soda çeşmesinden içeceği servis eden Bradham, başlangıçta enzim olan pepsin ve kola fıstığını içeren tatlı ve kabarcıklı demlemenin sağlığa, enerjiye ve sindirime faydalarına inanarak ürünü geliştirdi.

Pepsin bir noktada formülden çıkarılmış olsa da, muhtemelen içeceğin yeniden adlandırılmasına neden olan bileşen olarak öne çıktı.

1898'de Brad's Drink'in adı 'Pepsi-Cola' olarak değiştirildi ve dünyanın en tanınmış markalarından biri haline geldi.

 

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 5

APPLE

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 6

APPLE COMPUTERS

1976'da kurulan ve bugün Apple olarak bilinen teknoloji devi, ilk olarak kurucuları Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından Apple Computers olarak adlandırılmıştı.

Apple CEO'su Steve Jobs, 2007'de Apple'ın adından 'Bilgisayar' kelimesini çıkararak 'Apple' adını aldığını duyurmuştu.

Steve Jobs, Mac, iPod, Apple TV ve iPhone geliştiren şirketin, sadece bilgisayar üretmediği için ‘computers’ adını çıkardığını söylemişti.

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 7

AOL

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 8

QUANTUM COMPUTER SERVİCES

1990'ların ortalarında İnternet'in ilk öncülerinden biri olan AOL, yeniden markalaşma çabasında birkaç isim değişikliği yaşadı.

İlk olarak Control Video Corporation (CVC) olarak ortaya çıkan şirket, esas olarak Quantum Computer Services adıyla kuruldu.

Daha sonra America Online adını alan marka, son olarak AOL adıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 9

SONY

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 10

TOKYO TSUSHİN KOGYO

1946'da Tokyo Tsushin Kogyo adı altında Japonya'nın Type-G adlı ilk kayıt cihazını üreten bir radyo tamirhanesi kuruldu.

1958 yılında ise şirketin kurucuları Tokyo Tsushin Kenkyujo'nun adının Sony Corporation olarak değiştirilmesine karar verdiler.

Bunun başlıca nedenini küresel bir çekiciliği olması, telaffuzunun daha kolay olması ve şirketin temel değerleri olan 'açık fikirlilik ve özgürlük' ile daha uyumlu olması olarak açıkladılar.

Nisan 2021’de ise oyun, film ve müzik gibi diğer alanlara çeşitliliğini yansıtmak ve tamamen tüketici elektroniği odaklı bir şirket imajını atmak amacıyla markanın adı Sony Group Corp. olarak yeniden adlandırıldı.

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 11

YAHOO

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 12

JERRY VE DAVİD'İN WORLD WİDE WEB REHBERİ

1994 yılının Ocak ayında Jerry Yang ve David Filo bir web sitesi oluşturdular ve ona "Jerry ve David'in World Wide Web Rehberi" adını verdiler.

İlk adının büyüme potansiyelinin olmadığını düşünen kurucular, Yahoo ismini seçerken, bu ismin daha önce kullanılması üzerine sonunda bir ünlem eklediler.

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 13

NİKE

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 14

BLUE RİBBON SPORTS

Nike'ın adını Yunan zafer tanrıçasından aldığını biliyor muydunuz? Muhtemelen orijinal olarak 'Blue Ribbon Sports' olarak adlandırıldığını da bilmiyordunuz.

Ocak 1964'te Blue Ribbon Sports (BRS) adıyla kurulan ve ilk olarak Eugene, Oregon'da Japon ayakkabı üreticisi Onitsuka Tiger'ın distribütörü olarak faaliyet gösteren Nike, 30 Mayıs 1971'de resmi olarak şu anda kullandığı adı aldı.

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 15

INSTAGRAM

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 16

BURBN

En sevdiğiniz fotoğraf paylaşım uygulamanızın adının önceden 'Burbn’ olduğunu biliyor muydunuz?

Uygulama ilk olarak geliştirildiğinde kullanıcılar için çok karmaşık olduğuna dair geri dönüşler alırken aylarca süren deney ve prototiplemeden sonra, Systrom ve kurucu ortak Mike Krieger, uygulamanın diğer özelliklerini kaldırdı ve 12 Ekim 2010'da Instagram adlı basit bir fotoğraf paylaşım uygulamasını yayınladı.

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 17

IBM

Facebook isim değiştirdi: Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler - 18

COMPUTİNG TABULATİNG RECORDİNG CORPORATİON

Çok uluslu bilgisayar teknolojisi ve BT danışmanlık şirketi IBM, rutin ticari işlemleri otomatikleştirmek için çalışan birkaç şirketin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı.

1911'de bu şirketler Computing Tabulating Recording Corporation adı altında birleştirildi.

Bu ad karmaşıktı ve kullanıcıların şirketle kolayca iletişim kuramaması sebebiyle şirket, hedeflerine uyum sağlayacak ve ayrıca ofis cihazı sınırlamasından kurtulmasına yardımcı olacak bir ad olan Uluslararası İş Makineleri (IBM) olarak yeniden adlandırıldı.

 

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