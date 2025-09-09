Faizsiz 250 bin lira evlilik kredisi imkanı 2025: Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? İşte, vade sayısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçiren evlilik kredisi uygulamasından geçtiğimiz dönemde birçok çift faydalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 bin lira olarak evlilik kredisinin 250 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Evlilik kredisinden yararlanmak isteyenlerin başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan çiftler ise talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini erteleyebilecek. Peki 250 bin lira evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman? İşte, yeni evlilik kredisi şartları…

Yeni evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyenler başvuru şartları, tarihler, vade sayısı ve diğer detaylara odaklandı. Faizsiz evlilik kredisinde üst limit 250 bin liraya kadar çıkacak. Evlilik kredisi başvuru tarihleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Başvuru şartları değişirken evlilik hazırlığında olan çiftler ise yeni şartlara odaklandı. Faizsiz evlilik kredisi Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanıyor. 18-25 yaş aralığıyla birlikte 26-29 yaş aralığında olan çiftlere göre kredi üst limiti değişiyor. İşte, evlilik kredisi başvurularının başlayacağı tarih…

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre Ocak 2026 itibarıyla kredi limitlerinde değişikliğe gidiliyor.

Her iki eşin 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi miktarı 250 bin lira olacak. Yaş aralığı 26-29 arasında olanlar ise 200 bin lira faizsiz kredi imkanından yararlanabilecek. Yeni evlilik kredisi başvuruları ise Ekim ayı itibarıyla başlayacak.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Evlilik kredisinden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için gelir şartında değişikliğe gidildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi. İşte, daha önceki başvurularda aranan genel şartlar;

Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak, (değişti)

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

