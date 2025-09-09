Faizsiz 250 bin lira evlilik kredisi imkanı 2025: Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? İşte, vade sayısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçiren evlilik kredisi uygulamasından geçtiğimiz dönemde birçok çift faydalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 bin lira olarak evlilik kredisinin 250 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Evlilik kredisinden yararlanmak isteyenlerin başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan çiftler ise talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini erteleyebilecek. Peki 250 bin lira evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman? İşte, yeni evlilik kredisi şartları…
Yeni evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyenler başvuru şartları, tarihler, vade sayısı ve diğer detaylara odaklandı. Faizsiz evlilik kredisinde üst limit 250 bin liraya kadar çıkacak. Evlilik kredisi başvuru tarihleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Başvuru şartları değişirken evlilik hazırlığında olan çiftler ise yeni şartlara odaklandı. Faizsiz evlilik kredisi Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanıyor. 18-25 yaş aralığıyla birlikte 26-29 yaş aralığında olan çiftlere göre kredi üst limiti değişiyor. İşte, evlilik kredisi başvurularının başlayacağı tarih…