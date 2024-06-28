FATF gri liste kararını açıkladı: Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek?

GRİ LİSTEDEN ÇIKARILIŞ KARARI İLE NE DEĞİŞECEK?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.



Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.



Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.