FATF gri liste kararını açıkladı: Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek?
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri liste Türkiye tarafından da yakından takip ediliyordu. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri liste kararını bugün açıkladı. Gri liste kararını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, duyurdu. Peki, Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek?
Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, gri listesini bu hafta yeniden güncelledi. FATF, 3 yıl sonra Türkiye'nin gri listeden çıkardı.