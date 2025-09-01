FED 9 ay sonra faiz indirimine gidebilir: Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrilmiş durumda. FED’in eylül ayındaki toplantısı, yalnızca Amerikan ekonomisi için değil, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve küresel enflasyon görünümü açısından da kritik önem taşıyor. Piyasalar, FED’in bu toplantıda faizi sabit bırakıp bırakmayacağını veya olası bir indirim sinyali verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?
Eylül ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcıların gözü şimdi Eylül’de açıklanacak karar ve Powell’ın mesajlarında. FED’in 9 ay sonra gelebilecek faiz indirimine dair beklentiler, önümüzdeki dönemde doların seyrinden altın fiyatlarına, borsalardan kripto paralara kadar pek çok piyasayı etkilemeye devam edecek. İşte FED faiz kararına dair beklentiler.