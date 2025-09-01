FED 9 ay sonra faiz indirimine gidebilir: Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcıların gözü şimdi Eylül’de açıklanacak karar ve Powell’ın mesajlarında. FED’in 9 ay sonra gelebilecek faiz indirimine dair beklentiler, önümüzdeki dönemde doların seyrinden altın fiyatlarına, borsalardan kripto paralara kadar pek çok piyasayı etkilemeye devam edecek. İşte FED faiz kararına dair beklentiler.