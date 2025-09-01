FED 9 ay sonra faiz indirimine gidebilir: Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrilmiş durumda. FED’in eylül ayındaki toplantısı, yalnızca Amerikan ekonomisi için değil, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve küresel enflasyon görünümü açısından da kritik önem taşıyor. Piyasalar, FED’in bu toplantıda faizi sabit bırakıp bırakmayacağını veya olası bir indirim sinyali verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?

FED 9 ay sonra faiz indirimine gidebilir: Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

Eylül ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcıların gözü şimdi Eylül’de açıklanacak karar ve Powell’ın mesajlarında. FED’in 9 ay sonra gelebilecek faiz indirimine dair beklentiler, önümüzdeki dönemde doların seyrinden altın fiyatlarına, borsalardan kripto paralara kadar pek çok piyasayı etkilemeye devam edecek. İşte FED faiz kararına dair beklentiler.

EKONOMİ HABERLERİ

FED 9 ay sonra faiz indirimine gidebilir: Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararını 17 Eylül 2025 Çarşamba günü TSİ 21.00'da açıklayacak. Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı basın toplantısı, piyasalar için yön belirleyici olacak. Powell’ın açıklamalarında enflasyon beklentileri, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve olası faiz indirim takvimine ilişkin ipuçları aranacak.

FED 9 ay sonra faiz indirimine gidebilir: Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

9 AY SONRA İLK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon risklerindeki artış merkez bankasının karar alma noktasında işini zorlaştırırken, Bankanın 9 ay sonra ilk faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Fed politika faizini sabit tuttuğu son toplantının politika metninde, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydetmişti. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller söz konusu kararın alındığı toplantıda 25 baz puan indirime gidilmesinden yana olduklarını belirtmişti.

Son olarak, Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali vermişti.

FED 9 ay sonra faiz indirimine gidebilir: Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 4

SİNYALLER FAİZ İNDİRİMİNİ GÖSTERİYOR

Analistler, bazı Fed üyelerinin güvercin tutumu ve son zamanlarda Banka yetkilerinden alınan sinyallerin eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirterek, söz konusu adımın hükümetin Fed üzerindeki baskısını da bir nebze azaltabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in 17 Eylül'de politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,00 aralığına çekmesi yüzde 87 ihtimalle fiyatlanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER