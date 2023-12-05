FED ARALIK TOPLANTISI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz arttıracak mı?
ABD'de yılın son faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. FED'in yeni toplantısı dolar, altın ve kripto para piyasasında yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son toplantının ardından şimdi de yeni toplantı tarihi gündeme geldi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. İşte, Aralık ayı FED toplantısı tarihi...