Fed Başkanlığı için görüşmelerin başlayacağı tarih belli oldu

ABD Hazine Bakanlığı, görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismin belirlenmesi sürecini başlattı. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona eriyor. Görüşmelerin bu sonbaharda başlaması, adayların değerlendirilmesi ve onay süreci için geniş bir zaman tanıyacak.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell’ın yerine geçecek 11 adayla İşçi Bayramı civarında görüşmelere başlayacaklarını, nihai listenin Başkan Trump’a sunulacağını açıkladı. Bessent ayrıca, aday listesinin oluşturulduğunu ve Başkan ile Beyaz Saray Genel Sekreteri tarafından değerlendirildiğini belirterek, resmî açıklamanın yıl sonuna kadar yapılmasının beklendiğini ifade etti.

ADAYLAR KİMLER?

Fed’in mevcut üyelerinin yanı sıra Chris Waller, Kevin Warsh, Kevin Hassett ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in de adaylar arasında adı geçiyor. Yönetimden gelen erken atama beklentilerine rağmen, Beyaz Saray yetkilileri Fed’in bağımsızlığının korunmasının önemine dikkat çekiyor.

FED BAŞKANLIĞI KAÇ YIL SÜRER?

4 yıllık bir süre için atanır. Atamayı ABD Başkanı yapar, ancak adayın göreve başlayabilmesi için Senato onayı gerekir.

Başkan yeniden atanabilir, yani aynı kişi birden fazla dönem görev yapabilir.

Örneğin, mevcut Başkan Jerome Powell ilk kez 2018’de atanmış, 2022’de de ikinci kez 4 yıllığına göreve getirilmiştir.

İŞÇİ BAYRAMI ABD'DE EYLÜL AYINDA KUTLANIYOR

İşçi Bayramı , 1894'te ABD'de milletvekilleri tarafından, Chicago'daki Pullman işçilerinin grevini bastırmak için asker gönderilmesinin ardından işçileri yatıştırmak amacıyla Eylül ayının ilk Pazartesi günü olarak belirlendi.

1 Mayıs'ın isyanı simgelediğini düşünen ABD hükümeti bu nedenle farklı tarih seçti.

