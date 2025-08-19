Fed Başkanlığı için görüşmelerin başlayacağı tarih belli oldu

FED BAŞKANLIĞI KAÇ YIL SÜRER?

4 yıllık bir süre için atanır. Atamayı ABD Başkanı yapar, ancak adayın göreve başlayabilmesi için Senato onayı gerekir.



Başkan yeniden atanabilir, yani aynı kişi birden fazla dönem görev yapabilir.



Örneğin, mevcut Başkan Jerome Powell ilk kez 2018’de atanmış, 2022’de de ikinci kez 4 yıllığına göreve getirilmiştir.