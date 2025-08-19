Fed Başkanlığı için görüşmelerin başlayacağı tarih belli oldu
ABD Hazine Bakanlığı, görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismin belirlenmesi sürecini başlattı. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona eriyor. Görüşmelerin bu sonbaharda başlaması, adayların değerlendirilmesi ve onay süreci için geniş bir zaman tanıyacak.
Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell’ın yerine geçecek 11 adayla İşçi Bayramı civarında görüşmelere başlayacaklarını, nihai listenin Başkan Trump’a sunulacağını açıkladı. Bessent ayrıca, aday listesinin oluşturulduğunu ve Başkan ile Beyaz Saray Genel Sekreteri tarafından değerlendirildiğini belirterek, resmî açıklamanın yıl sonuna kadar yapılmasının beklendiğini ifade etti.