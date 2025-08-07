FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası PPK toplantıları sonunda faiz kararını duyuruyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Temmuz toplantısı ardından yaptığı açıklamada, belirsizliğe rağmen ekonominin iyi olduğunu ifade etmişti. Faiz kararı ise yine değişmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit kalmıştı. İndirim beklentisi içinde olan piyasalar ise FED faiz kararı toplantı tarihine odaklandı. Peki, FED faizi ne zaman açıklayacak?

FED faiz kararı açıklamaları küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası yılın başından bu yana 5 toplantı üst üste faizde değişiklik yapmadı. Ancak yıl sonu gelmeden FED faiz beklentisi de arttı. İndirim beklentisi dahi küresel piyasaların pozitif seyretmesine yetti. Peki, FED faiz indirimi olacak mı, karar ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı Ağustos ayında olmayacak. Önümüzdeki bir sonraki toplantu 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise 17 Eylül günü akşam saatlerinde duyurulacak.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

ABD'de iş gücü verilerinin zayıfladığına ve tarifelerden kaynaklanan kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimi beklentisi güçlendi.

Piyasalar eylül ayındaki faiz kararının indirimle sonuçlanacağını tahmin ediyor.

5 toplantı peş peşe faizi sabit bırakma kararı alan FED, temmuz ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tutmuştu.

Bankanı yılın geri kalanında planladığı PPK toplantısı tarihleri; 28-29 Ekim, 9 - 10 Aralık 2025.

