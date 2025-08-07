FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası PPK toplantıları sonunda faiz kararını duyuruyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Temmuz toplantısı ardından yaptığı açıklamada, belirsizliğe rağmen ekonominin iyi olduğunu ifade etmişti. Faiz kararı ise yine değişmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit kalmıştı. İndirim beklentisi içinde olan piyasalar ise FED faiz kararı toplantı tarihine odaklandı. Peki, FED faizi ne zaman açıklayacak?
FED faiz kararı açıklamaları küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası yılın başından bu yana 5 toplantı üst üste faizde değişiklik yapmadı. Ancak yıl sonu gelmeden FED faiz beklentisi de arttı. İndirim beklentisi dahi küresel piyasaların pozitif seyretmesine yetti. Peki, FED faiz indirimi olacak mı, karar ne zaman açıklanacak?