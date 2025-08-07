FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı açıklamaları küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası yılın başından bu yana 5 toplantı üst üste faizde değişiklik yapmadı. Ancak yıl sonu gelmeden FED faiz beklentisi de arttı. İndirim beklentisi dahi küresel piyasaların pozitif seyretmesine yetti. Peki, FED faiz indirimi olacak mı, karar ne zaman açıklanacak?