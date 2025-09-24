FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası FED, son olarak eylül ayında politika faizini duyurmuştu. Kararda 25 baz puan indirime giden banka, 2025 yılında ilk kez faiz indirimi kararı vermiş oldu. Karar, piyasaların beklentisini karşıladı. Powell, indirim kararını ''risk yönetimi indirimi'' olarak tanımlamıştı. Piyasalar bir sonraki FED faiz kararına odaklandı.

FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? - 1

FED, faiz kararı için bu sene iki defa daha toplanacak. Yılın ilk indirimi ardından gözler bir sonraki karara çevrildi. FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğunu da kararın açıklamasında dile getirmişti. Uzmanlar, bu yılın aksine gelecek sene daha fazla indirim beklentisi içinde. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanır?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı ise 29 Ekim akşamı açıklanacak. Yılın son faiz kararı toplantısı da 9-10 Aralık günlerinde olacak.

FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? - 3

EYLÜL FAİZ KARARI

FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.

FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? - 4

Banka son olarak 18 Aralık 2024'te faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,25 ile 4,50 seviyesine çekmişti.

Fed Temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Önceki açıklamalarda da banka, faizi sabit tutma kararı vermişti.

DAHA FAZLA GÖSTER