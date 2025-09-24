FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası FED, son olarak eylül ayında politika faizini duyurmuştu. Kararda 25 baz puan indirime giden banka, 2025 yılında ilk kez faiz indirimi kararı vermiş oldu. Karar, piyasaların beklentisini karşıladı. Powell, indirim kararını ''risk yönetimi indirimi'' olarak tanımlamıştı. Piyasalar bir sonraki FED faiz kararına odaklandı.
FED, faiz kararı için bu sene iki defa daha toplanacak. Yılın ilk indirimi ardından gözler bir sonraki karara çevrildi. FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğunu da kararın açıklamasında dile getirmişti. Uzmanlar, bu yılın aksine gelecek sene daha fazla indirim beklentisi içinde. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanır?