FED faiz kararı için beklenen tarih! ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

FED, faiz kararı için bu sene iki defa daha toplanacak. Yılın ilk indirimi ardından gözler bir sonraki karara çevrildi. FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğunu da kararın açıklamasında dile getirmişti. Uzmanlar, bu yılın aksine gelecek sene daha fazla indirim beklentisi içinde. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanır?