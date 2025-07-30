FED faiz kararı için geri sayım! Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanır?

ABD Merkez Bankası Temmuz faiz kararı için PPK toplantısı düzenliyor. Piyasaların bir kesiminde FED faiz kararının indirimle sonuçlanacağı planları olsa da beklentiler beşinci defa sabit bırakılacağı yönünde. FED, Haziran toplantısı ardından faizi 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tutmuştu. Ülkedeki makroekonomik veriler seyrini korurken faiz kararında farklı bir sonuç çıkması şaşırtıcı olabilir. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı için geri sayım! Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanır? - 1

FED, 2025 yılını beşinci faiz kararını duyuruyor. Kararın açıklanması ardından FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Faiz beklentileti piyasalarda farklılık gösteriyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın indirim talebi de sürüyor. Haziran ayında Banka politika faizini yüzde 4,50 olarak sabit bırakmıştı. İşte, FED için beklenen saat...

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı için geri sayım! Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanır? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) Temmuz faiz kararı için 29-30 Temmuz tarihlerinde bir araya geliyor. Faiz kararı ise 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de açıklanacak.

FED'in faiz kararından dolar/TL kuru başta olmak üzere altın ve gümüş fiyatları, kripto para ve borsa endeksi etkileniyor.

FED faiz kararı için geri sayım! Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanır? - 3

FAİZ BEKLENTİLERİ SABİT KALACAĞI YÖNÜNDE

FED, peş peşe dört faiz kararında da politika faizini sabit tutacağını bildirmişti. ABD'deki maktoekonomik veriler de dikkate alındığında Bankanın faiz kararında büyük bir değişiklik yapmayacağı öngörülüyor.

FED'in ekonomik gelişmelere daha yavaş tepki vereceği düşünülürken 2025 yılında sadece eylül ayında bir indirim yapılacağı da beklenenler arasında.

Ancak ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley "Bu ay faiz indirimi görmüyoruz, ancak Fed'in büyük olasılıkla aralık ayında bir hamle için zemin hazırlamaya başlaması bekleniyor." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER