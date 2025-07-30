FED faiz kararı için geri sayım! Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanır?

FAİZ BEKLENTİLERİ SABİT KALACAĞI YÖNÜNDE

FED, peş peşe dört faiz kararında da politika faizini sabit tutacağını bildirmişti. ABD'deki maktoekonomik veriler de dikkate alındığında Bankanın faiz kararında büyük bir değişiklik yapmayacağı öngörülüyor.



FED'in ekonomik gelişmelere daha yavaş tepki vereceği düşünülürken 2025 yılında sadece eylül ayında bir indirim yapılacağı da beklenenler arasında.



Ancak ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley "Bu ay faiz indirimi görmüyoruz, ancak Fed'in büyük olasılıkla aralık ayında bir hamle için zemin hazırlamaya başlaması bekleniyor." dedi.