FED faiz kararı için geri sayım! Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanır?
ABD Merkez Bankası Temmuz faiz kararı için PPK toplantısı düzenliyor. Piyasaların bir kesiminde FED faiz kararının indirimle sonuçlanacağı planları olsa da beklentiler beşinci defa sabit bırakılacağı yönünde. FED, Haziran toplantısı ardından faizi 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tutmuştu. Ülkedeki makroekonomik veriler seyrini korurken faiz kararında farklı bir sonuç çıkması şaşırtıcı olabilir. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED, 2025 yılını beşinci faiz kararını duyuruyor. Kararın açıklanması ardından FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Faiz beklentileti piyasalarda farklılık gösteriyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın indirim talebi de sürüyor. Haziran ayında Banka politika faizini yüzde 4,50 olarak sabit bırakmıştı. İşte, FED için beklenen saat...