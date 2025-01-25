FED faiz kararı ne zaman? ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 ABD ocak ayı PPK faiz kararı)

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın, Çin'e karşı ılımlı yaklaşımı ve müzakereye açık olduğunu ifade etmesi, daha önce uygulayacağını belirttiği tarifelerin uluslararası ticaret üzerindeki belirsizliklerini bir nebze de olsa hafifletti.



Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları da risk algısının bir miktar azalmasına katkı sağladı.