FED faiz kararı ne zaman? ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 ABD ocak ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren FED faiz kararının, ocak ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, bankanın bu ay faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıyor. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman? ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 ABD ocak ayı PPK faiz kararı) - 1

2025 ocak ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. ABD ekonomisiyle ilgili dikkat çeken veriler arasında yer alan FED faiz kararları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren FED faiz kararıyla birlikte, ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FED faiz kararı ne zaman? ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 ABD ocak ayı PPK faiz kararı) - 2

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman? ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 ABD ocak ayı PPK faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın, Çin'e karşı ılımlı yaklaşımı ve müzakereye açık olduğunu ifade etmesi, daha önce uygulayacağını belirttiği tarifelerin uluslararası ticaret üzerindeki belirsizliklerini bir nebze de olsa hafifletti.

Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları da risk algısının bir miktar azalmasına katkı sağladı.

FED faiz kararı ne zaman? ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 ABD ocak ayı PPK faiz kararı) - 4

Öte yandan, Trump'ın Çin'e yönelik ılımlı tutumuna karşın, ABD'nin Kanada, Meksika, Avrupa Birliği (AB) gibi ticaret partnerlerine yönelik tehditleri endişe oluşturmaya devam ederken, tarifelerin küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceğine ve ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin kaygılar, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Bununla birlikte, Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarının, enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kaydeden Fed'in atacağı adımlarla çelişebileceği yönündeki endişeler sürerken, Fed'in gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın bu ay faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, haziran ayında yüzde 96 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

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