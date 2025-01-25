FED faiz kararı ne zaman? ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 ABD ocak ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren FED faiz kararının, ocak ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, bankanın bu ay faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıyor. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2025 ocak ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. ABD ekonomisiyle ilgili dikkat çeken veriler arasında yer alan FED faiz kararları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren FED faiz kararıyla birlikte, ABD'de yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?