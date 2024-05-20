FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) haziran faiz kararı toplantısı öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, yatırımcılar negatif veya olumlu sinyalleri takip edecek. FED, son kararıyla politika faizini art arda 6 toplantıda da değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 1

Haziran ayı FED faiz kararı öncesinde piyasaların temkinli bekleyişi sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımların etkileyen FED faiz kararıyla birlikte, enflayonla alakalı da bilgi edinilecek. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 3

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de 15 Mayıs açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 4

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

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