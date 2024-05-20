FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) haziran faiz kararı toplantısı öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, yatırımcılar negatif veya olumlu sinyalleri takip edecek. FED, son kararıyla politika faizini art arda 6 toplantıda da değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?
Haziran ayı FED faiz kararı öncesinde piyasaların temkinli bekleyişi sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımların etkileyen FED faiz kararıyla birlikte, enflayonla alakalı da bilgi edinilecek. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?