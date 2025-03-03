FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları, piyasalara doğrudan etki eden FED faiz kararı öncesinde yatırımcılarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Mart ayında açıklanacak FED faiz kararı sonrasında ise olumlu ve olumsuz sinyallere göre yatırım araçları değerlendirilmeye devam edecek. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk faiz kararı sonrasında faizi sabit tutan FED'in açıklanacak olan mart ayı faiz kararında nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 FOMC toplantı tarihi.