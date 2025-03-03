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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları, piyasalara doğrudan etki eden FED faiz kararı öncesinde yatırımcılarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Mart ayında açıklanacak FED faiz kararı sonrasında ise olumlu ve olumsuz sinyallere göre yatırım araçları değerlendirilmeye devam edecek. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı) - 1

Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk faiz kararı sonrasında faizi sabit tutan FED'in açıklanacak olan mart ayı faiz kararında nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 FOMC toplantı tarihi.

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından faiz kararı, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, Trump'ın tarife planlarının, enflasyonla mücadelede önemli kazanımlar elde eden Fed'in politikalarıyla çelişebileceğine yönelik endişelerin risk algısını artırdığına dikkati çekerek yeni haftada yatırımcıların ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Fed'in "Bej Kitap" raporu başta olmak üzere, yoğun veri gündemine odaklandığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin edilirken bankanın yıl genelinde toplamda iki faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.

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