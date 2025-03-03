FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı)

Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk faiz kararı sonrasında faizi sabit tutan FED'in açıklanacak olan mart ayı faiz kararında nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 FOMC toplantı tarihi.