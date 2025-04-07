FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mayıs ayı faiz kararı toplantısı
ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Trump'ın vergi tarifelerini açıklamasıyla birlikte dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarının hepsinde gerileme yaşanıyor. Yatırımcılar ise şimdi FED faiz kararı beklemeye başladı. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı FED kararı toplantısı öncesinde yüz binlerce yatırımcı endişeli bekleyişine devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı toplantısında kararla, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?