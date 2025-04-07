FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mayıs ayı faiz kararı toplantısı

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.



ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.



Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.