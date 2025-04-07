FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mayıs ayı faiz kararı toplantısı

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Trump'ın vergi tarifelerini açıklamasıyla birlikte dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarının hepsinde gerileme yaşanıyor. Yatırımcılar ise şimdi FED faiz kararı beklemeye başladı. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mayıs ayı faiz kararı toplantısı - 1

Mayıs ayı FED kararı toplantısı öncesinde yüz binlerce yatırımcı endişeli bekleyişine devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı toplantısında kararla, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mayıs ayı faiz kararı toplantısı - 2

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.

ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 FED mayıs ayı faiz kararı toplantısı - 3

FED TOPLANTI TARİHLERİ

FED toplantı takvimi: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.

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