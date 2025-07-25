FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 FED temmuz ayı PPK faiz kararı
ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı için gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında. Piyasalar, küresel enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda FED’in alacağı kararı yakından takip ediyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları da FED'in faiz kararı öncesinde yatırımlarını güvenli limanlara çekmiş durumda. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Dünyanın en etkili merkez bankalarından biri olan ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının temmuz ayı para politikası kararını açıklamaya hazırlanıyor. Özellikle dolar kuru, altın fiyatları ve küresel borsalar üzerinde belirleyici olan FED faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?