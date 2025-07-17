FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu

Küresel piyasalarda gözler Temmuz 2025 FED faiz kararı toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın (FED) alacağı karar, dolar, altın ve kripto para piyasalarında yön belirleyici olacak. Yatırımcılar ise açıklanacak olan faiz kararı öncesinde yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED faiz kararı açıklanacağı tarih ve beklentiler...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu - 1

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının Temmuz ayı faiz kararı için piyasaların merakla beklediği toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yılın ikinci yarısında enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasında denge kurmaya çalışan FED’in alacağı faiz kararı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel piyasalar için de büyük önem taşıyor. Dolar kurundan altına, borsalardan kripto paralara kadar birçok varlık sınıfı üzerinde etkili olacak Temmuz ayı faiz kararı, yatırımcıların yakın takibinde. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in Temmuz 2025 faiz toplantısı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak.

Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell’ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına dair mesajlar verilmesi bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu - 3

TEMMUZDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisinde enflasyonun hedefe yaklaşması ve iş gücü piyasasında yavaşlamanın sinyalleri, yatırımcıları faiz indirimi ihtimaline odakladı. Haziran 2025’te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek TÜFE’de %2,3’e gerileme göstermişti. Bu durum, FED’in Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Uzmanlar, FED’in Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Powell’ın açıklamaları ve karar metnindeki dil, yılın geri kalanındaki para politikasının yönü açısından da belirleyici olacak.

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