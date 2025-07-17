FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının Temmuz ayı faiz kararı için piyasaların merakla beklediği toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yılın ikinci yarısında enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasında denge kurmaya çalışan FED’in alacağı faiz kararı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel piyasalar için de büyük önem taşıyor. Dolar kurundan altına, borsalardan kripto paralara kadar birçok varlık sınıfı üzerinde etkili olacak Temmuz ayı faiz kararı, yatırımcıların yakın takibinde. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?