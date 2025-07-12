FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED toplantısı takvimi

Temmuz ayının ortalarına doğru FED faiz kararına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. FED'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, bazı yetkililerin ise enflasyon riskleri dolayısıyla faiz indirimi düşünmediğini ortaya koydu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED toplantısı takvimi - 1

ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı faiz kararını belirlemek üzere 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde toplanacak. İki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararı, 30 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED toplantısı takvimi - 2

Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Piyasalar, Powell’ın açıklamalarını yakından takip edecek. Özellikle son dönemdeki enflasyon verileri ve istihdam göstergeleri doğrultusunda, yatırımcılar Temmuz toplantısında olası bir faiz indirimi veya faizlerin sabit bırakılması ihtimaline odaklanmış durumda.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED toplantısı takvimi - 3

FED’in alacağı karar, yalnızca ABD ekonomisi için değil; küresel piyasalarda da etkili olacak. Dolar kuru, altın ve borsa endekslerinde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED toplantısı takvimi - 4

SON TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin, ABD'nin ticaret, maliye, göç ve düzenleyici politikalardaki değişiklikler dolayısıyla ekonomik belirsizliğin yüksek olduğunu düşündüğünü gösterdi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED toplantısı takvimi - 5

GELECEK TOPLANTIDA BEKLENEN KARAR

Birkaç yetkilinin verilerin beklentileri doğrultusunda gelişmesi halinde, gelecek toplantıda politika faizi için hedef aralığında bir indirimi değerlendirmeye açık olacağı aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin ise enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve ekonominin dirençli kalacağına yönelik beklentileri dolayısıyla politika faizinde bu yıl bir indirim yapılmamasının uygun olduğunu düşündüğü bildirildi.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, federal fon oranı için mevcut hedef aralığının nötr seviyesinin çok üzerinde olmayabileceği yorumunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

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