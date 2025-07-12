FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED toplantısı takvimi
Temmuz ayının ortalarına doğru FED faiz kararına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. FED'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, bazı yetkililerin ise enflasyon riskleri dolayısıyla faiz indirimi düşünmediğini ortaya koydu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı faiz kararını belirlemek üzere 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde toplanacak. İki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararı, 30 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.