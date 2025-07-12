FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayı FED toplantısı takvimi

GELECEK TOPLANTIDA BEKLENEN KARAR

Birkaç yetkilinin verilerin beklentileri doğrultusunda gelişmesi halinde, gelecek toplantıda politika faizi için hedef aralığında bir indirimi değerlendirmeye açık olacağı aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin ise enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve ekonominin dirençli kalacağına yönelik beklentileri dolayısıyla politika faizinde bu yıl bir indirim yapılmamasının uygun olduğunu düşündüğü bildirildi.



Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, federal fon oranı için mevcut hedef aralığının nötr seviyesinin çok üzerinde olmayabileceği yorumunda bulundu." ifadesi kullanıldı.