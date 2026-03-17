FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 FED mart ayı faiz kararı için gözler Powell'da
17.03.2026 08:20
Aydın Kayar
ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen FED faiz toplantısıyla birlikte ABD Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler FED'in mart ayında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıyor. Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2026 yılının ikinci faiz kararı için gözler FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Yatırımcıların gözü şimdi mart ayı için alınacak olan faiz kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu mart ayı faiz kararı 18 Mart Çarşamba akşamı saat 21.00'da açıklanacak.
Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.
TRUMP: FAİZ ORANLARI HEMEN DÜŞÜRÜLMELİ
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını "hemen" düşürmek için "özel bir toplantı" düzenlemesi gerektiğini ifade etti.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.
Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerinde iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha fazla veri görmek istediklerini ima etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün, gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti.
Piyasalarda, Fed'in bu ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.