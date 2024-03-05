FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

FED TOPLANTI TARİHİ

ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED'in bu yılki ikinci toplantısı 19 -20 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı 20 Mart 2024 tarihinde saat 21.00'de açıklanacak.