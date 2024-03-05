FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

Küresel piyasalar yeni haftada FED'e odaklandı. FED'in mart ayında gerçekleştireceği toplantıda vereceği faiz kararı altın, dolar ve petrol fiyatlarında etkili olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi - 1

FED'in mart ayı toplantısı ve faiz kararı küresel piyasaların odaklandığı konuların başında geliyor. FED ocak ayında yılın ilk politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi - 2

FED TOPLANTI TARİHİ

ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED'in bu yılki ikinci toplantısı 19 -20 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı 20 Mart 2024 tarihinde saat 21.00'de açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED 2024’te 75 baz puan faiz indirimi öngördü. Fed Başkanı Jerome Powell ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını belirtirken faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığını ifade etti.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6'dan yüzde 5,4'e düşürdü. 2024 yılı için tahmini yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya indirildi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi - 4
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