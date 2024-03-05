FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi
Küresel piyasalar yeni haftada FED'e odaklandı. FED'in mart ayında gerçekleştireceği toplantıda vereceği faiz kararı altın, dolar ve petrol fiyatlarında etkili olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi ne yönde?
FED'in mart ayı toplantısı ve faiz kararı küresel piyasaların odaklandığı konuların başında geliyor. FED ocak ayında yılın ilk politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.