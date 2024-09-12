FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED eylül ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Uzun zamandır faiz indirimine gitmesi beklenen FED'in eylül ayında faizle ilgili alacağı reaksiyon merak ediliyor. Analistlerin eylül ayı faiz beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı FED faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını belirten analistler, 25 baz puanlık bir indirimin muhtemel olduğunu belirtiyor. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?