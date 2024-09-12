FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED eylül ayı faiz kararı)

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürdüğünü belirterek, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını söyledi.



Ülkede enflasyonun güç kaybettiğine yönelik güvenin arttığı belirten analistler, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinden alınacak sinyallerin de takip edildiğini söyledi.



Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.



ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Laell Brainard dün yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamaya dikkati çekerek "Enflasyon konusunda bir sayfanın kapandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.