FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED eylül ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Uzun zamandır faiz indirimine gitmesi beklenen FED'in eylül ayında faizle ilgili alacağı reaksiyon merak ediliyor. Analistlerin eylül ayı faiz beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED eylül ayı faiz kararı) - 1

Eylül ayı FED faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını belirten analistler, 25 baz puanlık bir indirimin muhtemel olduğunu belirtiyor. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED eylül ayı faiz kararı) - 2

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED eylül ayı faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürdüğünü belirterek, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını söyledi.

Ülkede enflasyonun güç kaybettiğine yönelik güvenin arttığı belirten analistler, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinden alınacak sinyallerin de takip edildiğini söyledi.

Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Laell Brainard dün yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamaya dikkati çekerek "Enflasyon konusunda bir sayfanın kapandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED eylül ayı faiz kararı) - 4

KASIM AYINDA 50 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

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