FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED ocak ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için yatırımcıların gergin bekleyişi sürüyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ocak ayı FED faiz kararı öncesinde, ekonomistler tarafından faiz beklentileri açıklandı. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED ocak ayı faiz kararı) - 1

Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. FED tarafından açıklanacak olan yılın ilk faiz kararı öncesinde, FED'in atacağı adımlarla çelişebileceği yönündeki endişeler yatırımcılar tarafından sürüyor. Açıklanacak olan ocak ayı faiz kararıyla birlikte ABD ekonomisine ilişkin gidişata yönelik sinyallerde belli olacak. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED ocak ayı faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED ocak ayı faiz kararı) - 3

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed'in atacağı adımlarla çelişebileceği yönündeki endişeler sürerken, Fed'in açıklayacağı para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın bu ay faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, haziran ayında yüzde 96 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, Fed'in faiz kararının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlara ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED ocak ayı faiz kararı) - 4

ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

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