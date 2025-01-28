FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED ocak ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için yatırımcıların gergin bekleyişi sürüyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ocak ayı FED faiz kararı öncesinde, ekonomistler tarafından faiz beklentileri açıklandı. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?
Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. FED tarafından açıklanacak olan yılın ilk faiz kararı öncesinde, FED'in atacağı adımlarla çelişebileceği yönündeki endişeler yatırımcılar tarafından sürüyor. Açıklanacak olan ocak ayı faiz kararıyla birlikte ABD ekonomisine ilişkin gidişata yönelik sinyallerde belli olacak. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?