FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2026 FED ocak ayı faiz kararı)
26.01.2026 14:51
Son Güncelleme: 26.01.2026 15:23
Tuğba Öztürk
Küresel piyasaların merakla beklediği yılın ilk büyük ekonomik hamlesi olan FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. Enflasyon verileri, istihdam rakamları ve ABD yönetiminden gelen faiz indirimi çağrılarının gölgesinde yapılacak bu toplantı, altın, gümüş, dolar ve kripto para piyasalarının yönünü tayin edecek. Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin Ocak ayı beklentisi ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED) ocak faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının ocak ayında ne yönde olacağı, değerli metallere yapılan yatırımların ardından merak konusu oldu. Peki, Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın ilk faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu ocak ayı faiz kararı 28 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.00'da açıklanacak.
Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankasının (Fed), bu hafta yapacağı yılın ilk para politikası toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor.
Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini toplam 75 baz puan düşüren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026'nın ilk toplantısını 27-28 Ocak'ta gerçekleştirecek.
Fed, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları ve hükümetin Başkan Jerome Powell'a yönelik cezai soruşturması gibi siyasi baskılar ve yasal mücadelelerin gölgesinde, politika faizinin seyrine karar verecek. Ancak politika kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevi kapsamında ve ekonomik veriler doğrultusunda aldığını vurgulayan Fed'in, bu hafta politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.
ABD'de ekonomik veriler de ülke ekonomisinin güçlü büyüme performansı gösterdiğine, enflasyonun hala Fed'in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne, istihdam artışının ise yavaşladığına işaret ediyor.