FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalara doğrudan etki eden FED faiz kararının eylül ayında ne yönde olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD'de geçtiğimiz günlerde açıklanan istihdam raporuyla birlikte, ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?