FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı toplantısı için tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, analistler eylül ayında FED'in faiz indirimine gidip gitmeyeceğini yorumladı. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalara doğrudan etki eden FED faiz kararının eylül ayında ne yönde olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD'de geçtiğimiz günlerde açıklanan istihdam raporuyla birlikte, ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?