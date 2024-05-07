FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi ne başlar? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. FED'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte piyasalardaki dalgalanmanın da pozitif seyredeceği öngörülüyor. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?
Haziran ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED), mayıs ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Gözler şimdi haziran ayı FED faiz kararına çevrildi. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?