FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi ne başlar? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

FED FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ediyor.



ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Buna göre, geçen hafta açıklanan verilerin ABD'de iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yükseğine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine imza atacağı öngörülürken, söz konusu adımın eylül ayında yapılacağına yönelik beklentiler öne çıkıyor.