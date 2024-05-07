FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi ne başlar? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. FED'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte piyasalardaki dalgalanmanın da pozitif seyredeceği öngörülüyor. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi ne başlar? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

Haziran ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED), mayıs ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Gözler şimdi haziran ayı FED faiz kararına çevrildi. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi ne başlar? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi ne başlar? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı) - 3

FED FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Buna göre, geçen hafta açıklanan verilerin ABD'de iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yükseğine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine imza atacağı öngörülürken, söz konusu adımın eylül ayında yapılacağına yönelik beklentiler öne çıkıyor.

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