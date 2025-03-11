FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi? (2025 mart ayı PPK faiz kararı)

FED FAİZ İNDİRİR Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), 18-19 Mart 2025 tarihlerinde toplanarak yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.



Ekonomistlerin beklentileri, Fed'in bu toplantıda politika faizini mevcut seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Ocak 2025'teki toplantısında Fed, politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.



Son dönemde enflasyonun %2,5 seviyesine yükselmesi ve güçlü ekonomik veriler, Fed'in daha temkinli bir faiz politikası izlemesine neden oluyor.



Bu nedenle, ekonomistler Mart 2025 toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor.