FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi? (2025 mart ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar tedirgin bekleyişlerini sürdürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı ülkedeki ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırırken, piyasalarda da satış baskısı devam ediyor. Yaşanan ekonomik olayların ardından ise artık tüm yatırımcılar gözlerini FED'den gelecek faiz kararına çevirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?
2025 yılının ikinci faiz kararını açıklayacak olan FED'in faiz indirip indirmeyeceğine yönelik bekleyiş sürüyor. FED faiz kararı öncesinde yatırımlarını güvende tutmak isteyen yatırımcılar ise ekonomistlerin faiz beklentisi sorgulanmaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?