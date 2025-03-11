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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi? (2025 mart ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar tedirgin bekleyişlerini sürdürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı ülkedeki ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırırken, piyasalarda da satış baskısı devam ediyor. Yaşanan ekonomik olayların ardından ise artık tüm yatırımcılar gözlerini FED'den gelecek faiz kararına çevirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi? (2025 mart ayı PPK faiz kararı) - 1

2025 yılının ikinci faiz kararını açıklayacak olan FED'in faiz indirip indirmeyeceğine yönelik bekleyiş sürüyor. FED faiz kararı öncesinde yatırımlarını güvende tutmak isteyen yatırımcılar ise ekonomistlerin faiz beklentisi sorgulanmaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi? (2025 mart ayı PPK faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 19 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacak.

Toplantının ardından FED faiz kararını saat 22.00'da açıklayacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi? (2025 mart ayı PPK faiz kararı) - 3

FED FAİZ İNDİRİR Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), 18-19 Mart 2025 tarihlerinde toplanarak yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.

Ekonomistlerin beklentileri, Fed'in bu toplantıda politika faizini mevcut seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Ocak 2025'teki toplantısında Fed, politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Son dönemde enflasyonun %2,5 seviyesine yükselmesi ve güçlü ekonomik veriler, Fed'in daha temkinli bir faiz politikası izlemesine neden oluyor.

Bu nedenle, ekonomistler Mart 2025 toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor.

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