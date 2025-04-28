FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED mayıs ayında faizi indirir mi? (2025 FED faiz kararı toplantısı)

Mayıs ayı FED faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. En son faiz kararını mart ayında alan FED, faizi 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuş ve gözler mayıs ayında alınacak faiz kararına çevrilmişti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?