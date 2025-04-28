FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED mayıs ayında faizi indirir mi? (2025 FED faiz kararı toplantısı)

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için gözler Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından Nisan ayında toplantı yapılmadı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının gözü ise mayıs ayında açıklanacak olan FED faiz kararına çevrildi. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED mayıs ayında faizi indirir mi? (2025 FED faiz kararı toplantısı) - 1

Mayıs ayı FED faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. En son faiz kararını mart ayında alan FED, faizi 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuş ve gözler mayıs ayında alınacak faiz kararına çevrilmişti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED mayıs ayında faizi indirir mi? (2025 FED faiz kararı toplantısı) - 2

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED mayıs ayında faizi indirir mi? (2025 FED faiz kararı toplantısı) - 3

FED FAİZİ İNDİRİR Mİ?

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED mayıs ayında faizi indirir mi? (2025 FED faiz kararı toplantısı) - 4

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.

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