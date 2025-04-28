FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED mayıs ayında faizi indirir mi? (2025 FED mayıs ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için gözler Jerome Powell'ın toplantıs sonrasında yapacağı açıklamalara çevrildi. ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından Nisan ayında toplantı yapılmadı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının gözü ise mayıs ayında açıklanacak olan FED faiz kararına çevrildi. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?
Mayıs ayı FED faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. En son faiz kararını mart ayında alan FED, faizi 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuş ve gözler mayıs ayında alınacak faiz kararına çevrilmişti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi indirir mi?