FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler ABD Merkez Bankası Mart ayı faiz kararında
11.02.2026 15:16
NTV - Haber Merkezi
Küresel piyasalar, 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden birine yaklaşıyor. Ocak ayındaki temkinli duruşun ardından, ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Enflasyon verileri ile istihdam rakamları arasındaki makas daralırken, yatırımcılar "FED faiz indirimi yapacak mı?" sorusuna kilitlenmiş durumda. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte dolar, altın ve kripto para piyasalarını etkileyecek olan o tarih.
Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaları doğrudan etkileyen FED faiz kararının, mart ayında ne yönde olacağı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Yılın ikinci faiz kararı için ise tarih belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu mart ayı faiz kararı 18 Mart akşamı saat 21.00'da açıklanacak.
Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.