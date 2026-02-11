FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler ABD Merkez Bankası Mart ayı faiz kararında

Küresel piyasalar, 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden birine yaklaşıyor. Ocak ayındaki temkinli duruşun ardından, ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Enflasyon verileri ile istihdam rakamları arasındaki makas daralırken, yatırımcılar "FED faiz indirimi yapacak mı?" sorusuna kilitlenmiş durumda. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte dolar, altın ve kripto para piyasalarını etkileyecek olan o tarih.