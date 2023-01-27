FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk faiz kararı için gözler FED toplantısında

2023'TE FAİZ İNDİRİMİNİN UYGUN OLACAĞI ÖNGÖRÜLMÜYOR

Faiz artışlarındaki yavaşlamanın, Komitenin fiyat istikrarı hedefine ulaşma kararlılığında herhangi bir zayıflama göstergesi olmadığının açıkça iletilmesinin önemi vurgulanan tutanaklarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tutanaklarda, "Kalıcı ve kabul edilemez derecede yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, birkaç üye, tarihsel deneyimin para politikasını zamanından önce gevşetmeye karşı uyarıda bulunduğu yorumunu yaptı." ifadesi yer aldı.

Komite üyelerinin genel olarak enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini belirttiği aktarılan tutanaklarda, "Hem enflasyon hem de reel ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin artan belirsizliğin ışığında, çoğu üye, politikayı daha kısıtlayıcı bir duruşa geçirirken esnekliği ve opsiyonelliği koruma gereğini vurguladı." değerlendirmesine yer verildi.