FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler FED kararında)

FAİZ ORANLARINI BİR KEZ DAHA ARTIRACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korudu.



Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2025 yılı için de yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.



Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildi, 2024 için yüzde 2,5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu.



Geçen yılın mart ayından bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 525 puan artırmıştı.



ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustosta yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.