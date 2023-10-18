FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler FED kararında)
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED'in yıl sonu beklentisi kaç?
FED'in yıl içerisinde gerçekleştireceği faiz kararı toplantılarının tarihleri paylaşılmıştı. Faiz kararının yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da piyasalar tarafından takip edilecek.