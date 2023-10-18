FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler FED kararında)

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED'in yıl sonu beklentisi kaç?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler FED kararında) - 1

FED'in yıl içerisinde gerçekleştireceği faiz kararı toplantılarının tarihleri paylaşılmıştı. Faiz kararının yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da piyasalar tarafından takip edilecek.

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler FED kararında) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak. Kritik faiz kararı saat 21.00'da açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler FED kararında) - 3

FAİZ ORANI 2001'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARALIKTA 

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.


FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler FED kararında) - 4

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, temmuz ayı toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler FED kararında) - 5

FAİZ ORANLARINI BİR KEZ DAHA ARTIRACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korudu.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2025 yılı için de yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildi, 2024 için yüzde 2,5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu.

Geçen yılın mart ayından bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 525 puan artırmıştı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustosta yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

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