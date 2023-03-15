FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantı tarihi

Powell, ocak ayından bu yana gelen verilere ve kasım ile aralık ayı enflasyon verilerindeki revizyonlara baktıklarını belirterek, verilerin faiz oranlarının nihai seviyesinin beklenenden daha yüksek olacağını gösterdiğini ifade etti.



ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı ocakta 10 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.



Ülkede özel sektör istihdamı da şubatta 242 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.