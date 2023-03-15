FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası FED'in mart ayı toplantı tarihi için geri sayım devam ediyor. Özellikle altın, dolar ve kripto para yatırımcıları FED'in vereceği faiz kararına odaklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantı tarihi - 1

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, toplantı tarihleri belli oldu.

FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantı tarihi - 2

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantı tarihi - 3

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantı tarihi - 4

POWELL'DAN VERİ ANALİZİ AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, bu ve gelecek hafta açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantı tarihi - 5

Powell, ocak ayından bu yana gelen verilere ve kasım ile aralık ayı enflasyon verilerindeki revizyonlara baktıklarını belirterek, verilerin faiz oranlarının nihai seviyesinin beklenenden daha yüksek olacağını gösterdiğini ifade etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı ocakta 10 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Ülkede özel sektör istihdamı da şubatta 242 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

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