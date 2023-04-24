FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimiyle birlikte mayıs ayı toplantı tarihi belli oldu. FED faiz kararı mayıs ayının ilk günlerinde açıklanacak.
Yıllık takvime göre; mayıs ayı FED toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı kamuoyuna bildirilecek.
Son toplantısını mart ayında yapam Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltmişi.
Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.