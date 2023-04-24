FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesi, döviz, borsa, emtia ve kripto para yatırımcılarının bekleyişi sürüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor - 1

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimiyle birlikte mayıs ayı toplantı tarihi belli oldu. FED faiz kararı mayıs ayının ilk günlerinde açıklanacak. 

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor - 2

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yıllık takvime göre; mayıs ayı FED toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı kamuoyuna bildirilecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor - 3

MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Son toplantısını mart ayında yapam Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltmişi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor - 4

Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

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