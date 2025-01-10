FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk faiz kararı bekleniyor (2025 FED ocak ayı PPK faiz kararı)

Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı tarihi, yılın ilk faiz kararını bekleyen yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen, FED ocak ayı Para Politikası Kurulu kararının ne yönde olacağıyla ilgili beklenti sürüyor. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk faiz kararı bekleniyor (2025 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 1

2025 ocak ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Her ay ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan PPK faiz kararları öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlara yatırımlarını yönlendirmeye başladı. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk faiz kararı bekleniyor (2025 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez bankası (FED)'nın 2025 ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Yılın ilk FED faiz kararı toplantısı 29 Ocak 2025 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 22.00'da ocak ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk faiz kararı bekleniyor (2025 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, önemli ekonomik belirsizlikler ve potansiyel enflasyonist baskılara işaret ederek, para politikası kararlarını alırken temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Fed yetkilileri, ülkenin para politikası ve ekonomik performansını değerlendirdikleri çeşitli etkinliklerde sözle yönlendirmelerine devam etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin faaliyetlerdeki güçlü büyüme ve tam istihdama yakın iş gücü piyasası ile geçen yılın sonuna kadar güçlü kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte, çekirdek enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Bowman, enflasyonda 2023 yılında kaydedilen önemli ilerlemenin geçen yıl durmuş gibi göründüğüne işaret etti.

Geçen ayki faiz indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında "son adım" olduğunu dile getiren Bowman, artan enflasyon risklerinin ileriye dönük temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

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