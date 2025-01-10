FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk faiz kararı bekleniyor (2025 FED ocak ayı PPK faiz kararı)
Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı tarihi, yılın ilk faiz kararını bekleyen yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen, FED ocak ayı Para Politikası Kurulu kararının ne yönde olacağıyla ilgili beklenti sürüyor. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?
2025 ocak ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Her ay ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan PPK faiz kararları öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlara yatırımlarını yönlendirmeye başladı. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?