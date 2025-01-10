FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk faiz kararı bekleniyor (2025 FED ocak ayı PPK faiz kararı)

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, önemli ekonomik belirsizlikler ve potansiyel enflasyonist baskılara işaret ederek, para politikası kararlarını alırken temkinli olunması gerektiğini belirtti.



Fed yetkilileri, ülkenin para politikası ve ekonomik performansını değerlendirdikleri çeşitli etkinliklerde sözle yönlendirmelerine devam etti.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin faaliyetlerdeki güçlü büyüme ve tam istihdama yakın iş gücü piyasası ile geçen yılın sonuna kadar güçlü kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte, çekirdek enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.



Bowman, enflasyonda 2023 yılında kaydedilen önemli ilerlemenin geçen yıl durmuş gibi göründüğüne işaret etti.



Geçen ayki faiz indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında "son adım" olduğunu dile getiren Bowman, artan enflasyon risklerinin ileriye dönük temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.